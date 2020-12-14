Мировые рынки акций начали неделю на оптимистической ноте на фоне надежд на вакцинацию и возобновления переговоров о стимулах, однако после снижения рынков США на открытии на фоне опасений по поводу роста новых случаев Covid, их рост приостановился. В итоге российский рынок акций закрылся в минусе – по итогам дня индекс РТС опустился на 1,0% до 1 398 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,7% до 3 255 пунктов; восходящую динамику демонстрировали только бумаги производителей стали и ритейлеров. Спросом пользовались бумаги MAGN (+4,3%), CHMF (+4,0%) и NLMK (+3,3). В аутсайдерах золотодобывающего сектора оказались бумаги POLY (-5,0%). В лидерах роста в розничном секторе были акции MGNT (+2,4%). Самую слабую динамику в нефтегазовом секторе продемонстрировали бумаги ROSN (-2,5%). В аутсайдерах ТМТ-сектора оказались акции QIWI (-4,0%). Курс рубля ослаб на 1,3% до 73,87, тогда как цены на нефть шли вверх (Brent +0,6% до 50,29 долл./барр.).

Сегодня российский рынок акций может прервать негативный тренд и восполнить рост: Настроение на мировых рынках сегодня утром ухудшилось, и азиатские рынки акций снижаются на фоне непрекращающегося роста инфицированных Covid-19. Хотя в отдельных странах началась вакцинация, о ее результатах можно будет говорить не раньше чем через несколько месяцев из-за логистических сложностей, связанных с этим процессом. Сильные данные по промпроизводствуиз Китая за ноябрь не особенно сильно поддержали азиатские рынки сегодня утром, однако могут позитивно повлиять на российских сырьевых экспортеров, особенно в сталелитейном секторе. Высокие цены на нефть должны поддержать акции российских нефтегазовых компаний, тогда как сильный курс рубля благоприятен для российских ритейлеров и энергетических компаний.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)

Итоги интервью газете “Коммерсант” президента Segezha Group; НЕЙТРАЛЬНО для АФК “Система” Президент Segezha Group (дочернее предприятие АФК “Системы” (SSALI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) Михаил Шамолин вчера дал интервью газете “Коммерсант”, в котором рассказал об основных трендах 2020 г. и портфеле проектов компании. Отметим, что IPO Segezha Group не обсуждалось в ходе интервью, таким образом, вполне вероятно, что оно никак не повлияет на динамику акций АФК “Система”. Основные итоги интервью мы приводим ниже. Тренды 2020 г.: низкие цены (-), дорогостоящая логистика (-), дополнительные расходы в связи с пандемией (-), слабый курс рубля (+). Компания ожидает, что 2020 EBITDA превысит уровень предыдущего года (14 млрд руб. в 2019 г.).

Низкие цены. Конъюнктура цен в 2020 г. была самой слабой за последние пять лет по всем категориям продукции. Цены снизились примерно на 30% в 2019 и сохранялись на низком уровне на протяжении всего 2020. Только цены на пиломатериалы находились на вполне приемлемых уровнях с небольшим восстановлением ближе к концу года.

Рост расходов на логистику. В период карантина Китай закрыл собственные производственные мощности, таким образом, страна прекратила экспортировать свою продукцию, тогда как импорт продукции продолжался. Это привело к дефициту контейнеров и двукратному росту расходов на контейнерные перевозки.

Эффективное использование слабого рубля. Слабый курс рубля позволил Segezha сохранить конкурентоспособность и оставаться прибыльной даже при текущих низкихрыночных ценах, тогда как многие международные конкуренты вынуждены были сокращать производство. Компания работала на 100% мощностей на протяжении всего 2020. Обратной стороной ослабления курса рубля стало удорожание оборудования и стоимости его ремонтов.

Капиталовложения на 2021 г., как ожидается, составят 20-25 млрд руб., что зависит от конъюнктуры рынка и уровня долга. Текущий уровень “чистый долг / EBITDA” составляет 3x, и компания считает его увеличение до 4-4,5x вполне приемлемым, учитывая конъюнктурунизких процентных ставок. Портфель проектов включает:

Продолжение строительства Галичского фанерного комбината на 125 тыс. кубометров в год, который должен быть запущен в конце 2021. Предприятие станет единственным в России производителем фанеры максиформата (7x13 футов, которая в основном используется в производстве фургонов и автоприцепов);

Реконструкция существующих лесоперерабатывающих комплексов — Онежского (перестройка производства на 80%) и Лесосибирского ЛДК (запланированные инвестиции приведут к увеличению объемов производства и одновременно позволят снизить себестоимость примерно на 30%);

Строительство нового новой бумагоделательной машины на Сокольском ЦБК мощностью 70 тыс. т в год в дополнение к действующим 25 тыс. т в год, что позволит полностью задействовать 100 тыс. т мощностей по производству бумаги ежегодно. Совокупный инвестиционный бюджет на этот проект составляет 9 млрд руб.;

Строительство нового завода клеено-деревянных конструкций в Сегеже;

К числу более долгосрочных проектовразвития относятся Segezha-Запад и Segezha-Восток. Проект SegezhaЗапад имеет более высокий приоритет и предусматривает строительство нового целлюлозно-бумажного завода мощностью 1,5 млн т в год и объемом инвестиций на уровне 150 млрд руб. в 2021-2025. Segezha Group ожидает значительный прогресс в его реализации после заключения соглашения по защите инвестиций с Минэкономразвития в ближайшем будущем. Segezha-Восток предусматривает строительство целлюлознобумажного завода в Красноярском крае.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Цены на железную руду снижаются на фоне возможного вмешательства правительства Китая После того как на прошлой неделе спотовые цены на железную руду пробили отметку $160/т, CFR (62% Fe), вероятность вмешательства китайских властей выглядит высокой, особенно в свете того, что ранее с предложением оценить ситуацию на рынке выступила Китайская ассоциация чугуна и стали (CISA). Фьючерсы на железную руду опустились на 4,5% до $150,71/т на бирже в Сингапуре, железорудные контракты на Даляньской бирже снизились в цене на 3,2%, а цены на горячекатаный прокати арматуру снизились на бирже в Шанхае. Новость негативна для производителей стали, в том числе для российских вертикально-интегрированных производителей (NLMK, SVST, MMK и EVR). На железную руду приходится более 40% денежных затрат неинтегрированных производителей стали, тогда как на Китай приходится более 80% объемов поставок тихоокеанской железной руды. Вмешательство на государственном уровне может оказать давление на цены на железную руду и далее по цепочке стоимости на сталь. Данные по запасам железной руды в портах Китая, которые определяют объемы дефицита руды на рынке, будут опубликованы в пятницу, 18 декабря. Запасы железной руды в китайских портах с конца октября снижались.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)