СберБанк оценил размер перетока безналичных рублей из банков в ЦБ после запуска цифрового рубля, передает РБК . Как заявил на пресс-конференции 15 декабря зампред правления СберБанка Анатолий Попов, в течение трех лет после появления новой формы денег в нее может перейти 2—4 трлн безналичных рублей. По оценкам Национального совета финансового рынка, введение цифровых рублей в денежную систему путем замещения наличных и безналичных денег, а не с помощью дополнительной эмиссии приведет к существенной, до нескольких триллионов рублей, потере ликвидности банками, сказано в отзыве НСФР на доклад ЦБ о цифровом рубле.

«На рынке сейчас нет большого профицита ликвидности, ликвидность сбалансирована. <...> Эти же средства (2—4 триллиона рублей) перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге приведет к дефициту ликвидности и, как следствие, к росту ставок», — предупредил Попов и добавил, что переток примерно 10% наличных и безналичных денежных средств в цифровой рубль приведет к росту кредитных ставок на половину процентного пункта.

Дефицит ликвидности потребует постоянных внешних источников замещения, возможно, средствами Центробанка, считают в НСФР, с чьим докладом ознакомилось информагентство: «Повышение зависимости от внешних источников замещения выпадающих пассивов приведет к снижению рыночной устойчивости банков, особенно не имеющих государственного участия, а значит, и к снижению уровня конкуренции».

В докладе регулятора о цифровом рубле говорилось: «Перераспределение средств между депозитами банков и цифровой валютой Центрального банка будет оказывать влияние на балансы банков и их потребность в использовании операций, которые они проводят с Центральным банком (при необходимости банк может заместить «выбывшую» часть депозитов средствами ЦБ с использованием его операций по предоставлению ликвидности), а также может оказывать повышательное давление на формирование ставок по банковским депозитам и кредитам».

По данным ЦБ, на 1 ноября 2020 года население хранило в банках 32,5 трлн рублей, из них 10,8 трлн — на расчетных и текущих счетах, а корпоративные клиенты — 32,4 трлн, в том числе 12,9 трлн на счетах.

Банк России осенью выпустил доклад, согласно которому в будущем цифровой рубль должен стать третьей формой денег в стране вместе с наличными и безналичными деньгами. Эмитентом будет ЦБ. Новый тип рубля может выпускаться в виде цифрового кода и будет храниться в электронных кошельках в Центробанке — в отличие от безналичных денег, которые лежат на счетах в коммерческих банках.

В докладе регулятор представил для обсуждения три модели введения цифрового рубля в оборот. Одна из них в принципе не предполагает участия банков в системе, а в двух других банки являются посредниками: открывают кошельки клиентам, предоставляют мобильные приложения для осуществления расчетов, проводят проверку физлиц и юрлиц в соответствии с процедурами противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, но сам цифровой рубль хранится в ЦБ. То есть если банковские клиенты решат завести цифровые рубли, их безналичные средства перейдут со счетов в коммерческих банках в Банк России.

На этапе введения цифрового рубля, когда будет происходить перераспределение средств между банковскими счетами и электронными кошельками, банкам потребуется время, чтобы уточнить свои подходы к управлению ликвидностью, активами и пассивами, утверждается в докладе ЦБ: «Банки могут стремиться влиять на процесс перераспределения средств через изменения ставок по счетам клиентов, что, в свою очередь, может влиять на формирование ставок по кредитам и динамику кредитования. Это может приводить к изменениям в потреблении и сбережениях даже при неизменной ключевой ставке Центрального банка».

Чтобы банкам было проще контролировать этот процесс, НСФР предлагает ввести лимиты на операции с цифровыми рублями. Например, установить ежедневный и/или ежемесячный лимит на сумму переводов из фиатных рублей в цифровые на уровне не более 100 тыс. «Введение ограничений (лимитов) на использование цифровых рублей (в том числе временных, на первых этапах распространения цифрового рубля) позволит сохранить банкам возможность по прогнозированию и оценке будущих изменений пассивов. Данные лимиты могут касаться как суммарного объема денежных средств, одномоментно имеющихся в распоряжении физических и юридических лиц, так и предельного размера операций с использованием цифрового рубля в качестве средства расчета», — объяснили в НСФР.



Еще одним решением, способствующим более контролируемой перенастройке банками своих систем управления ликвидностью, может быть этап внедрения крипторубля, на котором цифровые кошельки будут являться частью балансов кредитных организаций, предлагают в НСФР: «Решение может позволить банкам протестировать и оценить эффекты от перераспределения средств с банковских счетов в цифровой рубль и создаст условия для уточнения своих внутренних подходов к управлению ликвидностью, а также активами и пассивами».