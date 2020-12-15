Он будет отвечать за разработку стратегии маркетинга и управление репутацией банка в рамках новой утвержденной стратегии бизнеса. В сфере его ответственности будут задачи объединения функций маркетинга и коммуникаций, разработки стратегии продуктового продвижения в цифровых каналах, развития клиентского опыта, формирования бренд-платформы и продвижения бренда банка.

Алексей более 15 лет работает в области стратегических коммуникаций, брендинга, PR и управления репутацией, а также имеет значительный опыт в омниканальных маркетинговых коммуникациях, управлении промоактивностями, программами лояльности и целевом маркетинге. Руководил блоками стратегического и операционного маркетинга, PR и рекламы в компаниях «Дочки-Сыночки», «Адамас», «МИАН». Курировал проекты стратегического маркетинга и улучшения клиентского опыта в ПАО «Абсолют Банк».

Алексей окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». По направлению «Экономика и управление предприятием» получил степень бакалавра, по направлению «Экономическая социология» — степень магистра. Имеет дополнительное образование в сфере нейромаркетинга, брендинга, категорийного управления и современных технологий управления проектами.