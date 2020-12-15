Российские банки заключили с застройщиками кредитные договоры более чем на 2 трлн рублей, свидетельствует статистика ЦБ.

«Показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в октябре продолжили расти в том числе благодаря мерам государственной поддержки», — отмечается в сообщении регулятора.



Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 ноября 2020 года составил 851 млрд рублей, а 64,1 млрд рублей по завершенным проектам строительства уже перечислено застройщикам или в погашение кредитов на строительство объектов. Общий лимит кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, превысил 2 трлн рублей.