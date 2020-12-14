При поддержке Банка фонд приобрел специализированный автомобиль на базе LADA Largus.

Главная цель проекта — осуществление бесплатной перевозки маломобильных групп населения, проживающих в Республике Татарстан. Специальный сервис позволит людям с ограниченными физическими возможностями легко совершать междугородние поездки в пределах 80 километров от Казани — в пригороды и городские населенные пункты. Так, дети инвалиды-колясочники, а также взрослые люди с тяжелыми заболеваниями смогут в случае необходимости максимально оперативно добираться до нужных лечебно-профилактических учреждений: поликлиник, больниц, диспансеров и реабилитационных центров.

«В период пандемии благотворительность стала для Банка ЗЕНИТ значимой частью повседневной работы. Мы четко осознаем социальную ответственность и считаем своим долгом поддерживать волонтерские проекты, способные облегчить жизнь маломобильных групп населения. Таким образом, мы вносим вклад в реализацию федеральных программ «Здравоохранение» и «Волонтерство», важность которых ежедневно подчеркивает, в том числе, Президент Российской Федерации. Оказывая содействие инициативе фонда «АНГЕЛ ВЕРЫ», мы хотим, чтобы Банк ЗЕНИТ воспринимали не просто, как надежного финансового партнера, но и как бизнес, который проявляет искреннюю заботу о людях», — сказал председатель правления Банка ЗЕНИТ Алексей Тищенко.

«Благодаря содействию Банка ЗЕНИТ, мы смогли решить проблему с транспортировкой сотен казанцев, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата. Транспортная услуга станет бесплатной для людей с ограниченными возможностями здоровья, сервис будет работать по будням с 7:30-17:30 и перевозки будут осуществляться до мест лечения и реабилитации и других лечебных учреждений», — прокомментировала президент БФ «АНГЕЛ ВЕРЫ» Русинова Регина.

Напоминаем, что в преддверии Нового года Банк ЗЕНИТ также участвует в федеральной акции «Чем дальше в лес — тем больше чудес!» . Клиенты, бизнес-партнеры и сотрудники Банка поддержат детей с особенностями развития и преподнесут им полезные подарки на праздник.