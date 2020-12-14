В период с 14 по 20 декабря 2020 г. кредитная карта «90 дней без процентов» доступна по специальному праздничному тарифу. Карта позволит подготовиться к праздникам и купить запоминающиеся подарки для родных и близких людей.

Среди преимуществ новогоднего тарифа карты «90 дней без процентов»:

• повышенный кредитный лимит – до 500 тысяч рублей,

• сниженная ставка по кредиту вне льготного периода до 18% годовых,

• 90 дней льготного периода, в течение которых проценты не начисляются,

• повышенный кешбэк.

Система кешбэка позволяет самостоятельно выбирать за какие покупки будет возвращаться больше денег. На выбор дается 5 бонусных категории: «Онлайн-покупки» (до 15% кешбэка за покупки в Интернете и 1% кешбэка за все остальные покупки), «За рулем» (20% кешбэка за расходы на АЗС, 5% за оплату парковки, такси и каршеринга, 1% за все остальное), «Отдых» (10% кешбэка за расходы на кино и такси и 5% кешбэка за кафе и рестораны, 1% за остальные покупки), «Тепло» (5% кешбэка за оплату ЖКУ, покупки в аптеках и общественный транспорт и 1% за остальные покупки), «Все включено» (2% кешбэка на все покупки). Менять предпочтительную категорию кешбэка можно каждый месяц через мобильный или интернет-банк «Восточного».

Предложение ограничено по времени: оформить карту по специальному новогоднему тарифу можно с 14 по 20 декабря 2020 года в любом отделении банка «Восточный». Оставить заявку на оформление карты «90 дней без процентов» и подробнее познакомиться с условиями обслуживания можно также на сайте банка .