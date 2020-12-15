Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Росэксимбанку кредитный рейтинг «AА(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства, кредитный рейтинг Росэксимбанка обусловлен высокой вероятностью его поддержки со стороны государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», а также его удовлетворительным бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала, удовлетворительной оценкой риск-профиля и адекватной оценкой фондирования и ликвидности. Высокая вероятность получения банком экстраординарной поддержки учитывает полный акционерный и операционный контроль над ним со стороны ВЭБа через принадлежащее последнему АО «Российский экспортный центр».

Росэксимбанк, будучи частью структуры государственного института поддержки несырьевого экспорта, занимается кредитованием и предоставлением гарантийных продуктов российским компаниям-экспортерам, иностранным контрагентам и кредитным организациям, напоминают в АКРА.



«Удовлетворительный бизнес-профиль отражает специфику деятельности банка и его функциональную роль в экономике. Акцент на кредитовании юридических лиц находит отражение в невысокой диверсификации операционного дохода... Стратегия банка на период до 2024 года в числе главных приоритетов устанавливает увеличение объемов финансирования экспортеров и иностранных покупателей российской продукции при обеспечении прибыльности деятельности. Основные предпосылки, заложенные банком в свою стратегию, а также результаты ее реализации в предыдущие периоды оцениваются АКРА как адекватные», — отмечается в числе прочего в сообщении.