Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Чайна Констракшн Банка на уровне «ААA(RU)» со «стабильным» прогнозом.

«Кредитный рейтинг ООО «Чайна Констракшн Банк» обусловлен очень высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности. Банк обладает умеренно высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, адекватных оценок риск-профиля и позиции по ликвидности и фондированию при адекватной оценке бизнес-профиля», — говорится в релизе АКРА.

Агентство напоминает, что собственником 100% акций банка является China Construction Bank Corporation — кредитная организация, акции которой торгуются на бирже и большая часть которой находится под контролем КНР.

Накануне АКРА подтвердило рейтинг еще одного финучреждения с иностранным капиталом — БНП Париба Банка. Его рейтинг подтвержден также на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Главным аргументом также явилась очень высокая вероятность предоставления банку экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности (конечным собственником 100% акций банка является BNP Paribas S.A. — ключевая структура BNP Paribas Group).



«Банк обладает высокой оценкой собственной кредитоспособности ввиду сильной позиции по достаточности капитала, сильной оценки риск-профиля, а также адекватной позиции по ликвидности и фондированию при среднем бизнес-профиле», — добавляют в АКРА.

