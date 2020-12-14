В России на площадке Ассоциации банков России (АБР) обсуждается радикальное усиление охраны банковской тайны. В частности, предлагается выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе наказание за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну.



Усиление ответственности за незаконное получение сведений, составляющих банковскую тайну, не решит проблему с утечками данных, следует усилить внутренний контроль банков с использованием имеющихся у них полномочий, заявили РИА Новости эксперты.



«Учитывая современный уровень обеспечения защиты банковской тайны в России, можно отметить, что имеющиеся правовые меры не вполне эффективны. Считаем целесообразным дальнейшее развитие правовых мер по усилению охраны банковской тайны», — считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Свечникова.

«Для характеристики правовой защиты банковской тайны необходимо учитывать принятие нормативных положений по регулированию защиты сведений о вкладах и операциях, тайны счета, безусловно, защиты данных о клиенте банка, само обеспечение процедуры банковской тайны, а также действия в этом направлении контролирующих органов», — говорит Свечникова.



По ее словам, в определенной степени усиление ответственности в рассматриваемой сфере может способствовать сдерживанию процессов роста числа нарушений банковской тайны. Однако, эксперт убеждена, что одних мер по ужесточению наказания за преступления в области нарушения банковской тайны недостаточно, требуется системная, эффективно организованная деятельность по профилактике правонарушений в этой сфере.

По ее словам, значительную роль в предотвращении нарушений в сфере банковской тайны должны играть не только контролирующие органы, но и сами кредитные организации. «Учитывая, что большое количество сведений, содержащих банковскую тайну, разглашается, в частности, по причине недобросовестности служащих банка, следует усилить внутренний контроль банков с использованием имеющихся у них полномочий», — отметила Свечникова.

С ней согласен партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Муса Абдурахманов. Кроме того, он считает разумным, что в настоящее время банковская тайна охраняется наравне с коммерческой и налоговой. «Подобная информация должна защищаться с одинаковой степенью конфиденциальности. Усиление ответственности, а уж тем более выделение отдельной статьи за незаконное получение и разглашение банковской тайны, я думаю, не будет способствовать снижению количества преступлений в этой сфере», — указал юрист.