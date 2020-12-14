В 2021 году не все доходы подойдут для вычетов. Для начала вспомним, что такое налоговые вычеты. Это сумма, вычитаемая из налогооблагаемой базы, когда государство вам в итоге возвращает сумму излишне уплаченного налога с этой суммы. Допустим, у вас есть право на вычет в размере 120 тыс., значит, вы имеете право вычесть из доходов, облагаемых под 13%, сумму в 120 тыс., чтобы государство вернуло вам излишне уплаченный налог со 120 тыс., то есть 15,6 тыс. рублей.

Какие бывают вычеты?

Стандартные ( для лиц с детьми и лиц, относящихся к особым группам: чернобыльцы, ветераны ВОВ и т. д.) — ст. 218 НК РФ.

Социальные (при наличии расходов на благотворительность, лечение , обучение , пенсию и страхование жизни от пяти лет).

Имущественные (при покупке и строительстве жилой недвижимости в РФ, а также при продаже имущества, если владели им меньше количества лет, необходимого для продажи без налогов).

Инвестиционные (льгота долгосрочного владения ценными бумагами, вычеты по ИИС типа А и Б, перенос убытков прошлых лет).

Профессиональные.

Имущественные вычеты в связи с продажей имущества применялись только к доходам от продажи имущества (кроме ценных бумаг), инвестиционные вычеты в виде переноса убытков и льготы долгосрочного владения — только к ценным бумагам и производным инструментам, профессиональные — в отношении договоров гражданско-правового характера и т. д. А вот вычеты стандартные, социальные, имущественный вычет в размере расходов на покупку или строительство жилья, а также инвестиционный вычет в размере взноса на ИИС — для этих вычетов до 2021 года достаточно было иметь любые доходы, облагаемые по ставке 13%, кроме долевого участия в организациях (грубо говоря, кроме дивидендных доходов).

С 2021 года здесь происходят критичные изменения: вводятся типы налоговых баз и налоговые вычеты применяются далеко не ко всем доходам:

Налоговая база по доходам от долевого участия — к ней не применяются никакие вычеты, как и раньше. Налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей, — к ней не применяются никакие вычеты, как и раньше. Налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами — к доходам этой группы с 2021 года применяется только льгота долгосрочного владения и перенос убытков прошлых лет (подпункт 1 пункта 1 ст. 219.1 НК РФ и ст. 220.1 НК РФ). Никакие другие вычеты не применяются. Налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги, — к ней не применяются никакие вычеты. Налоговая база по операциям займа ценными бумагами — к ней не применяются никакие вычеты. Налоговая база по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества, — к ней не применяются никакие вычеты. Налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, — к ней применяется только вычет типа Б для ИИС. Налоговая база по доходам в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании (в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) — к ней не применяются никакие вычеты. Налоговая база по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 НК РФ, то есть 13% или с превышения 5 млн — 15% (основная налоговая база). Вот к этим доходам применяются все вычеты ст. 218—221 НК РФ. Если размера доходов для получения вычетов за соответствующий год не хватит, то для вычетов ст. 218—221 НК РФ используются также следующие виды доходов: от продажи имущества или долей в нем (кроме ценных бумаг); от имущества, полученного в результате дарения (кроме ценных бумаг), и от выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

И еще важный момент: если доходов основной налоговой базы и доходов от продажи имущества, дарения, страховых выплат и пенсионных программ не хватит для получения вычетов за год, то на следующий год они не переносятся. Раньше имущественный вычет переносился на следующие годы, если доходов за год не хватало, чтобы выбрать его полностью.

Резюме: раньше доходы от инвестиций на фондовом рынке, кроме дивидендов, а также от контролируемых иностранных компаний (КИК) можно было использовать, чтобы получить все виды вычетов:

стандартные;

социальные (благотворительность, лечение, обучение, пенсия и страхование от пяти лет);

имущественные (на покупку/строительство жилья);

инвестиционные (вычет в размере взноса на ИИС типа А).

С 2021 года доходы от инвестиций на фондовом рынке и от КИК не подойдут для вычетов. Какие подойдут? Все остальные, которые будет облагаться 13% (а с превышения 5 млн — 15%). Процентный доход по вкладам , например. Зарплата. Но не инвестиции, увы. Для инвестиций остается только льгота долгосрочного владения, перенос убытков и освобождение прибыли (кроме дивидендов) от налога на ИИС типа Б.

Наталья СМИРНОВА, Banki.ru

