ВТБ снижает ставки по кредитам для клиентов среднего и малого бизнеса на на 2—2,5 процентного пункта. Новые ставки от 8% годовых распространяются на всю базовую линейку кредитных продуктов банка для предпринимателей.

«Кредитные продукты ВТБ рассчитаны на широкий круг задач предпринимателей на разных этапах развития бизнеса. Финансирование по сниженным ставкам доступно представителям среднего и малого бизнеса по программам ВТБ на различные сроки и цели, включая рефинансирование ранее оформленных кредитов в других банках. Заявки на кредиты принимаются во всех регионах присутствия ВТБ», — говорится в релизе.

Обращения клиентов среднего и малого бизнеса по вопросам кредитования принимаются на сайте банка, в контакт-центре и офисах ВТБ.

