Власти РФ готовят введение вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, власти предприняли меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания. Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен должны быть заключены до 20 декабря.

Решетников сообщил, что Минэкономразвития предлагает ввести квоту на экспорт зерна в размере 17,5 млн тонн с 15 февраля до 30 июня 2021 года. По его словам, Минэкономразвития и Минсельхоз до конца года представят предложения по поддержке сельского хозяйства.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Минсельхоз и Минпромторг до 15 декабря закончат разработку соглашения о стабилизации цен на сахар, срок его действия — до конца I квартала. Он сообщил, что цены производителей на подсолнечное масло в РФ снизятся до 95 рублей, розничные — до 110 рублей. Россия вводит с 15 февраля до 30 июня 2021 года экспортную пошлину на пшеницу в размере 25 евро за тонну, сообщил глава Минсельхоза. Производители хлебопекарной продукции получат 3 млрд рублей господдержки, сообщил Патрушев.