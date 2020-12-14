Власти Москвы следят за экономическими изменениями на фоне распространения коронавирусной инфекции и прорабатывают предложения по дополнительным мерам поддержки бизнеса. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов на заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.

«Достаточно тяжелая у нас [ситуация], напряженная, с развитием и распространением коронавирусной инфекции. С коллегами внимательно следим за теми экономическими изменениями, которые происходят в экономике города, за основными макроэкономическими показателями, мониторим то, как работают меры поддержки, которые мы совместно принимали в начале текущего года. Отрабатываем те предложения, которые сейчас поступают от бизнеса по дополнительным мерам», — сказал он.