Число безработных в Москве снизилось за октябрь-ноябрь 2020 года на 29,5% и составило около 145 тыс. человек, сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Безработица в последние два месяца у нас уже снижается и снижается существенно. На ноябрь численность безработных упала на 29,5% и на 1 декабря составила около 145 тысяч человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,98%», — сообщил Пуртов на заседании Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы.

Вместе с тем он добавил, что на январь 2020 года уровень зарегистрированной безработицы в столице составлял 0,39%, а количество безработных — 28,9 тысячи человек.

Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов создан по инициативе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы на основе действовавшего ранее Центра поддержки экономики Москвы. Основная задача совета — разработка новых подходов к формированию экономики будущего в тесном взаимодействии с бизнесом и экспертным сообществом. Участники совета намерены использовать положительный опыт взаимодействия с бизнесом в период пандемии в рамках деятельности оперативного штаба, результатом которого стали четыре пакета реализованных мер поддержки бизнеса Москвы на общую сумму 87,9 млрд рублей.