Новая стратегия СберБанка поддержит его кредитный профиль в условиях пандемии и ожидаемого сокращения чистой процентной маржи, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

СберБанк 30 ноября — 1 декабря презентовал новую стратегию на следующие четыре года. Она стала логическим продолжением текущей стратегии группы: сохраняется нынешняя дивидендная политика и по-прежнему делается ставка на экосистему. При этом в 2021—2023 годах банк планирует особое внимание уделять сфере электронной коммерции, где хочет войти в тройку лидеров.

План предусматривает расширение как банковского бизнеса, так и цифрового нефинансового. «Хорошо диверсифицированный портфель цифрового нефинансового бизнеса повысит шансы на успех стратегии и снизит риски. План поддержит кредитный профиль Сбербанка, несмотря на сохраняющееся давление на него от пандемии коронавируса и ожидаемого сокращения чистой процентной маржи», — пишут эксперты.

Помимо этого, по мнению экспертов, СберБанк сможет постепенно снизить стоимость риска с 2,2% от среднего объема кредитов в первые девять месяцев 2020 года до 1,4—1,6% в 2021 году и 1% в 2023 году.

«Основными драйверами роста операционной прибыли в следующие три года будут: финансовые услуги, в которых СберБанк видит хороший потенциал и доходность (платежи, управление капиталом и страхование рисков); и цифровые нефинансовые услуги (электронная коммерция, развлечения, здравоохранение, электронное обучение, облачные сервисы и кибербезопасность), при этом их совокупная доля в операционном доходе увеличится до 32% в 2023 году с 25% в настоящее время», — отмечают в Moody's.

СберБанк в следующие три года также планирует выплачивать дивиденды в 50% от чистой прибыли по МСФО. «Тем не менее, мы понимаем, что эти выплаты будут зависеть от сохранения коэффициента общего капитала первого уровня (CET1) группы выше 12,5%, что несколько ниже уровня, который был 30 сентября 2020 года — 13,4%. На наш взгляд, целевого уровня рентабельности капитала в 17% в 2021—2023 годах должно быть достаточно для выплаты дивидендов и ожидаемого роста кредитного портфеля группы, в частности, среднегодового темпа роста корпоративных кредитов на 5—7% и розничных кредитов на 10—12%», — добавили аналитики рейтингового агентства.