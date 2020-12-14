«Тинькофф Мобайл» запустил для своих абонентов первый телеком-сервис автоматической записи и расшифровки телефонных звонков. Сервис позволяет сохранять все входящие и исходящие телефонные звонки в аудио- и текстовом форматах в приложении оператора.



Сервис «Запись звонков» подключается в мобильном приложении «Тинькофф Мобайл» — после этого запись всех звонков происходит автоматически. Абонент может прослушать звонок в приложении или прочитать расшифровку в формате диалога в мессенджере.

«Пользователь с помощью удобной навигации может работать с расшифровкой, например, выбрать нужный фрагмент и прослушать разговор с интересующего его момента. Абоненты также смогут отправлять запись звонка или текст разговора через смс, электронную почту или в мессенджер, а также, копировать и сохранять отдельные фрагменты разговора», — говорится в релизе оператора.



Все записи звонков конфиденциальны и будут доступны только самому абоненту. Они будут храниться в течение шести месяцев, по истечении этого срока данные уничтожаются без возможности восстановления.

Подключить сервис можно в разделе «Услуги» в мобильном приложении «Тинькофф Мобайл». После подключения абоненту в течение двух дней будет доступна пробная бесплатная версия услуг, далее стоимость составит от 59 рублей в день или от 399 рублей в месяц (в зависимости от региона, в котором абонент подключился к «Тинькофф Мобайл» ).



На первом этапе сервис доступен для абонентов «Тинькофф Мобайл» из Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшее время он появится у абонентов в других регионах России.

Также абонентам «Тинькофф Мобайл» доступен бесплатный сервис записи звонков в «ручном» режиме. Запись звонков и голосовых сообщений происходит с использованием технического номера 333 и активируется абонентом самостоятельно во время разговора.