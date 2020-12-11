увеличение продаж;

повышение эффективности обслуживания;

отличие от конкурентов;

перевод сотрудников на удаленный формат работы;

социальное дистанцирование в общественных местах.

Сложившаяся ситуация является наиболее актуальной для Банковского сектора, что провоцирует на кардинальное изменение традиционных подходов к предоставлению банковских услуг и влечет за собой:

постоянные затраты на развитие сети и содержание арендных площадей;

расширение штата для увеличения пропускной способности отделения;

эпидемиологические риски, связанные с физическим общением клиентов и сотрудников Банка;

неэффективный «ручной» учет», поиск и выдача пластиковых карт.

Учитывая текущие тренды и потребности, компания LETA разработала линейку аппаратно-программных решений, которые за счет правильного сочетания инновационных технологий предоставляют клиентам широкий спектр Банковских услуг в режиме самообслуживания.

Наша линейка Терминалов класса «Карт-киоски» для хранения и моментальной выдачи пластиковых карт обеспечивают биометрическую идентификацию и клиентский сервис без участия сотрудников Банка в круглосуточном режиме.

Терминалы позволяют работать как с именными, так и с неименными картами. Данной класс устройств позволит Банкам ещё больше повысить клиентский сервис, доступность услуг и лояльность клиентов.