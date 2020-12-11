- увеличение продаж;
- повышение эффективности обслуживания;
- отличие от конкурентов;
- перевод сотрудников на удаленный формат работы;
- социальное дистанцирование в общественных местах.
Сложившаяся ситуация является наиболее актуальной для Банковского сектора, что провоцирует на кардинальное изменение традиционных подходов к предоставлению банковских услуг и влечет за собой:
- постоянные затраты на развитие сети и содержание арендных площадей;
- расширение штата для увеличения пропускной способности отделения;
- эпидемиологические риски, связанные с физическим общением клиентов и сотрудников Банка;
- неэффективный «ручной» учет», поиск и выдача пластиковых карт.
Учитывая текущие тренды и потребности, компания LETA разработала линейку аппаратно-программных решений, которые за счет правильного сочетания инновационных технологий предоставляют клиентам широкий спектр Банковских услуг в режиме самообслуживания.
Наша линейка Терминалов класса «Карт-киоски» для хранения и моментальной выдачи пластиковых карт обеспечивают биометрическую идентификацию и клиентский сервис без участия сотрудников Банка в круглосуточном режиме.
Терминалы позволяют работать как с именными, так и с неименными картами. Данной класс устройств позволит Банкам ещё больше повысить клиентский сервис, доступность услуг и лояльность клиентов.
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