Финансовые группы стали получать звонки из Банка России с настоятельной просьбой прекратить продажу сложных финансовых продуктов физическим лицам, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. По их словам, рекомендация касается не только структурных продуктов без защиты капитала, но и инвестиционных облигаций, всех производных финансовых инструментов, РЕПО и т. п. Два источника сообщили, что сотрудники регулятора в разговоре упоминают о совещании в ЦБ, на котором было принято данное решение, но деталей не знают.

На прошлой неделе руководство ЦБ выступило с резкой критикой действий посредников при продаже сложных финансовых инструментов. Глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила ввести на полтора-два года прямые ограничения на предложение неквалифицированным инвесторам таких продуктов до стабильной работы института тестирования и вступления в силу закона о квалификации инвесторов. Как сообщили в ЦБ, необходимые решения будут приняты с учетом дополнительного анализа структурных продуктов, который проводится в настоящее время. Вопрос не в количестве или доле инструментов, которые могут оказаться под запретом, а в уровне рисков и их понимании начинающими инвесторами, а также в качестве информирования клиента, отметили в ЦБ.

Как сообщил источник в крупной финансовой группе, участники рынка будут формировать свою позицию для предоставления в ЦБ — планируется доказать, что не сложный финансовый продукт плохой, а то, что ряд участников рынка допускали мисселинг при продаже подобных продуктов. По информации двух собеседников издания, реакцию ЦБ вызвали случаи мисселинга, по информации одного из них — банка «Восточный», который продавал продукты партнеров, в частности БКС, одного из эмитентов структурных продуктов. Он отметил, что регулятор обратил внимание и на крупнейшего продавца инвестиционных облигаций с полной защитой капитала (ИОС) — СберБанк .

В СберБанке отметили, что поддерживают «инициативу ЦБ по повышению информирования инвесторов обо всех рисках при продаже структурных продуктов», а также что активно участвуют «в разработке всех законодательных инициатив по этому направлению». Как сообщил представитель «Восточного», банк действительно получил ряд запросов относительно условий партнерских инвестпродуктов, однако «подобные запросы получили все розничные банки, предлагающие свои или партнерские инвестиционные решения». Он отметил, что банк временно приостановил продажи в ожидании рекомендаций ЦБ для всего рынка. В БКС не поступало распоряжений или рекомендаций от регулятора по ограничению продаж каких-либо инструментов, сообщил заместитель главы «БКС Мир инвестиций» Эдвард Голосов. По его словам, вызывает удивление, почему через несколько месяцев после принятия закона о категоризации инвесторов возникла идея запрета на продажи целого ряда финансовых инструментов. Многие из них обладают функцией защиты капитала и по своим свойствам намного безопаснее, чем прямая покупка незащищенных рыночных активов — акций или облигаций, отметил он.