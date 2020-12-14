Севергазбанк увеличил процентные ставки по двум вкладам на 0,2 процентного пункта. Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

Процентная ставка по вкладу «Доходный» , который оформляется в офисах банка, составляет 4,4% годовых, по депозиту «Доходный-online» — 4,5%.



По вкладам предусмотрена ежемесячная капитализация процентов, что увеличивает их итоговую доходность, подчеркивают в банке. Внести денежные средства можно в сумме от 50 тыс. рублей. Срок вкладов составляет 181 день. Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрено.