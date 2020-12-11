Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар дорожал менее чем на 1 копейку по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро дорожал на 14 копеек. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,5 рубля (плюс 10 копеек). Курс евро на 10:12 мск равнялся 88,68 рубля (плюс 27 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром давление на рубль будет небольшим. По его словам, за шесть недель рубль подорожал к доллару на 10%, по паре доллар/рубль сохраняется «медвежий» тренд. На пути у продавцов один уровень сопротивления — 72,7 рубля, пройдут его — можно ожидать ослабление доллара до уровня 70 рублей за доллар, прогнозировал эксперт.

«Дорогая нефть и дешевый доллар будут способствовать укреплению рубля. После нескольких неудачных попыток пара доллар/рубль попробует закрепиться под отметкой 73. Однако мы считаем, что сейчас спрос на рубль имеет больше спекулятивный характер. Об этом говорит, в частности, отсутствие роста цен на ОФЗ в условиях укрепления рубля. Поэтому при ухудшении внешнего фона рубль быстро сдаст завоеванные позиции», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.