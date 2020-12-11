Райффайзенбанк в рамках программы госсубсидий снижает льготную ставку по ипотеке на 0,41 процентного пункта до 6,09%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Предложение действует для приобретения жилья на первичном рынке до 1 июля 2021 года.



Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн в других регионах страны.



Льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.