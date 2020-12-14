Президент РФ Владимир Путин считает необходимым продлить действие льгот на оплату пошлин при получении госуслуг в электронном виде. Об этом он сообщил, комментируя соответствующее обращение, прозвучавшее на встрече с участниками социального онлайн-форума партии «Единая Россия».

«Про продление сроков и льгот по госпошлине: 30% — это, в принципе, немало, там водительское удостоверение, получение паспорта, продление паспорта, получение загранпаспорта и так далее. Все это дешевле на 30%, потому что технологически это дешевле делается. Конечно, нужно продлить и саму льготу и срок реализации этих возможностей», — сказал Путин.

По словам президента, это же должно касаться и сферы ЖКХ. «Вы сказали, что уже внесли такое предложение, — обратился он к волонтеру. — Я попрошу и Дмитрия Анатольевича [Медведева] за этим внимательно посмотреть, и я это поддерживаю». Глава государства отметил, что считает такую меру правильной, своевременной и справедливой.

До 1 января 2021 года госпошлина за совершение юридически значимых действий в отношении физлиц уплачивается с 30% скидкой, если для этого используется единый портал государственных и муниципальных услуг. Также скидка распространяется на оплату через региональные порталы, которые интегрированы с единой системой идентификации и аутентификации.