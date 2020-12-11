Требования к коммерческим системам, изложенные в законопроекте о биометрии, подготовленном ко второму чтению, излишне строги и могут сделать их невыгодными. Об этом пишет «Коммерсант» , ссылаясь на мнение банкиров в частных беседах.

Как следует из письма в правительство Минцифры, ЦБ и ФСБ согласовали последний вариант законопроекта, расширяющего сферы применения биометрических данных. В Банке России сообщили, что принятие законопроекта позволит расширить возможности единой биометрической системы (ЕБС) как с точки зрения услуг и сервисов, которые организации смогут предоставлять клиентам с помощью биометрии, так и с точки зрения самих участников рынка. Так, сбор биометрии будет осуществляться только после идентификации гражданина при личной явке в офис банка или МФЦ. Также в документе вместо граждан России теперь указаны физические лица, а вместо банков — организации финансового рынка. Наряду с ЕБС можно будет использовать и коммерческие биометрические системы.

По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, предлагаемые в поправках требования к коммерческой биометрии слишком строгие и чрезмерно подробные для уровня федерального закона. Проектом также предполагается, что при использовании коммерческой биометрической системы организация должна сверяться с ЕБС. Это создает риск, что использование собственных систем окажется невыгодным, потому что обращение в ЕБС платное, отметила Левова. В законопроект вносится обязанность коммерческих систем отдавать качественные биометрические данные в ЕБС, что нарушает принцип конкуренции, считает она.

Банкиры в частных беседах также указывают на то, что вносимые изменения ужесточают требования к участникам взаимодействия с ЕБС. Кроме того, само физлицо для удаленной идентификации и аутентификации должно обладать специальными шифровальными средствами и с определенным периодом являться в места сбора биометрии для повторной сдачи данных, что не повышает привлекательность использования ЕБС, пояснили собеседники издания. Повышенные требования к обработке биометрических данных и низкий спрос на услугу не способствуют развитию собственных биометрических программ банков», отметил представитель крупного банка. По его мнению, это очень дорогие технологии, которые нужны не банкам, а правоохранительным органам.