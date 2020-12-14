Теперь оформить кредит «Ипотеку с господдержкой 2020» можно по специальной ставке от 6,1 % годовых, «Рефинансирование ипотеки», «Рефинансирование ипотеки+» и «Ипотечный кредит на приобретение недвижимости» — от 7,79 % годовых.

Специальное предложение действует для заявок, поданных в Банк ЗЕНИТ с 14 декабря по 31 декабря 2020 года, при условии выхода на сделку до 26 февраля 2021 года включительно.

Для оформления заявки достаточно иметь при себе паспорт. Выписку из Пенсионного фонда банк заказывает самостоятельно (этот документ заменит трудовую книжку и справку 2-НДФЛ). Подать заявку можно на сайте или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».

По программе «Ипотека с господдержкой 2020» максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. При этом минимальный первоначальный взнос — 15 % от стоимости жилья. По программе «Ипотечный кредит на приобретение недвижимости» максимально возможная сумма кредита — 30 млн рублей, первоначальный взнос — от 10 %.

Заемщики, желающие улучшить условия кредита (сократить срок, уменьшить платеж или ставку), могут воспользоваться программами «Рефинансирование ипотеки» и «Рефинансирование ипотеки+». Максимальная сумма кредита по ним — 30 млн рублей