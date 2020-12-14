Московская биржа переносит старт вечерней сессии на срочном рынке на 19:50, говорится в сообщении торговой площадки.

«Старт торгов после проведения вечерней клиринговой сессии на срочном рынке 14 декабря 2020 года установлен с 19:50 мск», — отмечается в сообщении.



Ранее Мосбиржа переносила старт торгов после проведения вечерней клиринговой сессии с 19:00 на 19:20, напоминает ТАСС.