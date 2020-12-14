Министерство строительства и ЖКХ поддерживает продление беззаявительного порядка получения субсидий на жилищно-коммунальные услуги после окончания 2020 года. Сегодня обсуждается срок, на который такой порядок может быть продлен, сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее правительство РФ продлило временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца 2020 года. Изначально планировалось, что беззаявительный порядок будет действовать до начала октября.

«Минстрой поддерживает [продление в 2021 году беззаявительного порядка получения субсидий на услуги ЖКХ], и сегодня обсуждается срок, на который предлагается продлить беззаявительный порядок», — сообщили в пресс-службе.

Такая мера поддержки позволяет россиянам, у которых есть право на льготу, не обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии на оплату услуг ЖКХ пролонгируются автоматически.

Согласно закону, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется сроком на шесть месяцев, по его истечении заявителю необходимо предоставить документы об отсутствии задолженности за ЖКУ и об уровне доходов, чтобы подтвердить необходимость субсидии. В настоящий момент семья может получить субсидию на оплату ЖКУ, если она тратит на них более 22% своего суммарного дохода.