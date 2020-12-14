Подтвержденные пользователи портала госуслуг должны иметь возможность использовать электронную подпись как на компьютере, так и на смартфоне, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе социального форума «Единой России».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия прорабатывает вопрос о том, чтобы в будущем начать выдавать электронную подпись бесплатно для всех подтвержденных пользователей портала.

«Мы считаем, что те пользователи портала госуслуг, которых сейчас 75 млн человек, могут, и мы имеем такие возможности, получить электронную подпись бесплатно. И получить они могут в любом МФЦ и удаленно, если у них подтвержденная учетная запись. Важно то, что мы даем возможность не только на компьютере ее использовать. Нам кажется, что основной сценарий — это использовать ее на смартфоне, такое техническое решение мы с коллегами согласовали и такая возможность есть», — сказал министр.