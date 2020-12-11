Снижение ставок по прямым частным инвестициям МФО с июля по ноябрь 2020 года составило от 2 до 4 процентных пунктов, пишет «Коммерсант» . Это следует из обзора аналитического центра микрофинансовой компании «Займер». В ноябре максимальная ставка по таким займам составляла 16,5%, минимальная — 11,5%. В начале 2020 года этот показатель составлял 18,4% и 13,3% соответственно.

МФО с середины лета начали снижать ставки по привлечениям от частных инвесторов, сократив и объем выдач, пояснили эксперты «Займера». Также снижение ключевой ставки ЦБ привело к удешевлению и росту привлекательности банковских кредитных линий для МФО.

По словам экспертов, инвестиционные ставки в МФО традиционно следуют в ту же сторону, что и банковские депозитные, общее снижение доходности по накопительным инструментам отражает макроэкономические факторы этого года: пандемия, волатильность на рынках ценных бумаг, снижение ключевой ставки регулятором до исторического минимума. Также на процентные ставки по привлечению инвестиций МФО оказывало влияние и то, что ведущие игроки получили возможность выйти на рынок корпоративного долга. Снижение ставок связано и с постепенно смещающимся интересом компаний в части фондирования, считают эксперты. Растет доля банковских кредитов, проявляется интерес к облигациям МФО.

Дальнейшее изменение ставок заимствований для МФО будет в большей степени зависеть от их готовности наращивать бизнес в текущих условиях, прогнозируют эксперты. По их словам, по мере выхода из кризиса и восстановления экономики, которого стоит ожидать во второй половине—конце 2021 года, ЦБ будет ужесточать денежно-кредитную политику, что приведет к росту ключевой ставки, это будет сдерживать дальнейшее снижение ставок МФО.