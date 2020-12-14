Клиентам банка «Финсервис» стало доступно бесконтактное снятие наличных по банковским картам Visа, говорится в релизе финучреждения.



«Держатели банковских карт Visa теперь могут снимать наличные одним касанием. Это удобный и безопасный способ обслуживания. Операции в банкоматах с бесконтактной функцией защищены по специальному стандарту, в который практически невозможно вмешаться злоумышленникам, а также отсутствует риск захвата карты банкоматом», — сказано в сообщении.