Правительство продолжает поддерживать отрасли, которые пострадали от коронавирусной инфекции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Принято решение продлить программы субсидирования аэропортов и авиакомпаний и увеличить для перевозчиков размеры государственной поддержки. Соответствующие постановления правительства уже подписаны», — заявил он.

По словам Мишустина, первоначально меры поддержки авиакомпаний были рассчитаны с февраля по июль, теперь авиаперевозчики смогут рассчитывать на частичную компенсацию своих потерь и в период с августа по ноябрь. «При этом будет увеличена и ставка для расчета субсидий за каждого пассажира, который не совершил полет из-за коронавирусных ограничений. А для дальневосточных авиакомпаний станет применяться дополнительный повышающий коэффициент», — пояснил премьер-министр.

Он отметил, что аэропорты смогут подать заявки на компенсацию своих расходов еще за один месяц, ранее программа помощи ограничивалась II кварталом.

«На стабилизацию работы авиаиндустрии в условиях распространения коронавируса уже выделено сегодня более 34 млрд рублей. Продление программ субсидирования поможет этому сектору преодолеть финансовые трудности и, самое главное, сохранить кадровый потенциал. Кроме того, правительство увеличит помощь регионам в обновлении аэропортовой инфраструктуры, которая используется для перевозки пассажиров и грузов и для обслуживания самолетов. Мы выделим дополнительные субсидии в размере около 2 млрд рублей. Это позволит ускорить работу по нескольким важным проектам, внесённым в государственную программу развития транспортной системы», — сообщил Мишустин.