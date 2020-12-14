Творчество и хобби являются дополнительными источниками заработка для 60% россиян, а каждый пятый превратил это в основную работу во время пандемии, говорится в совместном исследовании сервиса монетизации авторского контента Boosty.to и ResearchMe.

Согласно данным опроса, почти половина респондентов (47%) пыталась найти источники дополнительного заработка через творческие занятия, четверть из них начала зарабатывать творчеством именно во время пандемии. Самыми востребованными навыками оказались фотографирование, написание текстов и монтаж видео. Более трети респондентов при этом отметили, что творчество стало приносить во время пандемии больше денег, чем раньше.

Большинство респондентов, которые еще не пробовали сделать хобби источником дохода, отозвались о такой идее позитивно. Наибольшую уверенность в том, что у них это получится (более половины опрошенных), показывает молодежь в возрасте до 24 лет. Также большая часть опрошенных, которые никогда не пробовали монетизировать хобби, говорят, что причина — в их робости: они готовы показывать результаты своего творчества только родным и близким, даже с друзьями делится лишь половина.

Некоторые хобби оказались среди женщин значительно более востребованы, например изготовление украшений и аксессуаров (42% женщин против 17% мужчин), создание одежды (40% против 8%). У мужчин более востребовано создание видео (39% мужчин против 31% женщин), песен (20% против 13%), компьютерных игр (7% против 2%).

В целом большинство опрошенных отметили, что хобби — это вовсе не то, чем человек начинает заниматься в кризис ради денег. Для таких людей это в первую очередь увлечение, которое приносит удовольствие и позволяет реализовать себя творчески, а также снизить уровень стресса в период кризиса.