Почти три четверти россиян (73%) ожидают продолжения роста цен на жилье в следующем году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного банком «Открытие».

Наиболее часто такой прогноз дают в Северо-Западном Федеральном округе (79%), реже — в Сибири (69%). Лишь 14% опрошенных полагают, что в новом году жилье не будет расти в цене, и только 3% респондентов верят, что в 2021-м недвижимость подешевеет.

Почти половина россиян (47%) прогнозируют повышение ставок по ипотеке в наступающем году с нынешних рекордно низких уровней. В Москве и Московской области в такой перспективе уверены 62%, на Дальнем Востоке — 59%, тогда как в Сибирском федеральном округе — лишь 39%, а в Южном — 40%.

Чуть больше половины (51%) россиян, в том числе 57% жителей Москвы и Московской области, задумываются о расширении собственной жилплощади в 2021 году. При этом 11% заявили, что уже сделали первые шаги на пути решения квартирного вопроса. Наиболее высока доля таких респондентов на Северном Кавказе (19%), меньше всего их в Приволжском федеральном округе (7%).

У 48% опрошенных, по их мнению, нет проблем с жильем (или они уже решили жилищный вопрос). Выше всего доля таких ответов на Дальнем Востоке (56%) и Северном Кавказе (53%), ниже всего — в Южном федеральном округе (44%).

Четверть россиян предпочтут купить квартиру в доме не старше пяти лет, поскольку предпочитают новое качественное жилье. 16% наиболее привлекательным вариантом считают строящееся жилье, потому что оно дешевле. Еще 16% россиян (но только 9% жителей Москвы и Московской области) хотят купить жилье на вторичном рынке в доме старше пяти лет. Для 17% респондентов нет разницы, какую квартиру покупать, лишь бы хватило денег.

Пандемия заставила россиян всерьез задуматься о приобретении загородной недвижимости, но главным сдерживающим фактором является нехватка средств. 13% россиян начали присматривать варианты загородного дома. 26% хотели бы купить такой дом, но заявили об отсутствии денег на подобную покупку. Примерно каждый третий россиян (32%) заявил, что загородный дом ему не нужен. А у каждого четвертого опрошенного загородный дом или дача уже есть. 3% россиян в случае необходимости предпочтут арендовать дом.

Покупку недвижимости считают выгодной инвестицией 52% россиян. При этом уже инвестировали в жилье 7% опрошенных. Больше всего таких на Урале (14%), меньше всего (предсказуемо — из-за высоких цен на недвижимость) — в Москве и Московской области (3%). А 45% россиян готовы инвестировать в недвижимость, если будет такая возможность. Наибольшая доля желающих — на Урале (52%) и в Южном федеральном округе (51%), меньше всего — в Сибири (39%) и на Северном Кавказе. При этом 30% россиян полагают, что доход в случае покупки недвижимости неочевиден, а 18% вообще не считают недвижимость способом инвестиций.

Наиболее популярными способами инвестиций в недвижимость у россиян с большим отрывом от других вариантов оказались покупка жилья для сдачи в аренду (37%) или на начальной стадии строительства для последующей перепродажи, после того как дом будет построен (23%).



Опрос проведен в декабре по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18—65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.