В минувшую пятницу на мировых рынках акций преобладал негативный новостной фон – это и рост случаев Covid, и отсутствие прогресса в переговорах по стимулам и по Brexit, а также сообщения о том, что вакцина против коронавируса французской компании Sanofi дала недостаточный иммунный ответ у пожилых людей, участвовавших в клинических тестах. В итоге ралли на рынках приостановилось, хотя рост на российском рынке акций продолжился – по итогам дня индексы РТС и Московской биржи прибавили по 0,6% соответственно до 1 412 и 3 276 пунктов, однако большую часть дня инвесторы проявляли осторожность. В лидерах роста были акции TCS LI (+6,0%) на фоне ускоренной подписки на сумму примерно $300 млн, бумаги QIWI (+2,6%), которые отыграли снижение днем ранее, акции GAZP (+4,4%) и DSKY (+5,0%). Курс рубля укрепился на 0,1% до 72,94 руб./долл., и цены на нефть опустились (Brent -0,6% до 49,97 руб./долл.) чуть ниже $50/барр. на фоне негативного новостного фона в отношении Covid-19.

Сегодня поддержку российскому рынку акций окажет переход инвесторов в компании циклических секторов: Сегодня российский рынок акций открылся на оптимистической ноте – впереди богатая на новостной поток неделя. На этой неделе пройдут последние в этом году заседания мировых центральных банков – завтра и послезавтра пройдет заседание ФРС; в пятницу состоится заседание по ключевой процентной ставке ЦБ. Сегодня коллегия выборщиков США проведет голосования в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия по выборам американского лидера – как ожидается, члены коллегии выборщиков официально подтвердят кандидатуру Джозефа Байдена на посту нового президента США, что должно оказать поддержку мировым рынкам акций. Прогресс в отношении вакцины от коронавируса улучшает настроение к рискованным активам. Британский фунт укрепился после того как Великобритания и ЕС договорились продолжить переговоры по торговой сделке после Brexit. Это решение окажет поддержку пострадавшим по причине тупика в переговорах европейским рынкам акций. Российский рынок акций был в лидерах роста на прошлой неделе на фоне ухода инвесторов в акции циклических секторов, и мы ожидаем, что ралли на российском рынке акций на этой неделе продолжится на фоне высоких цен на нефть, сталь и никель. На этой неделе мы ожидаем что в лидерах роста будут акции металлургического, нефтегазового и банковского секторов.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru(Стратегия)

Российский счет текущих операций преподнес негативный сюрприз при дефиците $0,8 млрд за ноябрь; НЕОДНОЗНАЧНО Как сообщил ЦБ, дефицит счета текущих операций за ноябрь составил $0,8 млрд после сильного профицита на уровне $5,8 млрд в октябре и, кроме того, продемонстрировал месячный дефицит второй раз за текущий год (предыдущий дефицит пришелся на август). Мы считаем этот результат крайне неожиданным. Во-первых, торговый баланс в ноябре оставался сильным – по нашей оценке, профицит торгового баланса сохранялся на уровне примерно $7,6 млрд против $8,2 млрд в октябре. Во-вторых, согласно данным Федерального агентство воздушного транспорта, объем пассажирского траффика в ноябре все еще был на 45% ниже в годовом сопоставлении на 7,8% ниже уровня предыдущего месяца, таким образом, ухудшение баланса услуг в ноябре было маловероятным. В-третьих, многочисленные комментарии в ноябре указывали на отсутствие мигрантов на российском рынке труда и, следовательно, баланс оплаты труда не мог стать причиной ухудшения счета текущих операций. Единственное возможное объяснение связано с тем, что в России в самом разгаре был период процентных или дивидендных выплат, что оказывало давление на счет текущих операций. С другой стороны, учитывая восстановление цен на нефть в декабре, счет текущих операций должен восстановиться, обеспечив поддержку курсу рубля, и результат за ноябрь не повлияет негативно на настроение на рынке

Росстат представил первую оценку снижения ВВП за 3К20 на уровне -3,4% г/г и аналогичную оценку спада на 3,4% г/г за 9М20; ПОЗИТИВНО В минувшую пятницу Росстат представил данные по динамике ВВП за 3К20, указывающие на снижение ВВП на 3,4% г/г, что немного лучше нашего и консенсус-прогноза спада ВВП на 3,6%. В итоге цифра спада ВВП за 9М20 также составила -3,4% г/г, что мы считаем позитивным результатом. Структура роста не стала сюрпризом: как и в 2К20, самую сильную динамику продемонстрировал финансовый сектор – он вырос на 8,0% г/г за 9М20; сектор госуправления и безопасности, второй по темпам роста сегмент, вырос на 1,9% г/г за 9М20; далее следует сельское хозяйство, в котором рост составил 1,5% г/г. Мы по-прежнему считаем сюрпризом спад в сегменте здравоохранения: тогда как в 2К20 оно снизилось на 8,5% г/г, за 9M20 снижение составило -2,2% г/г. Строительный сектор, который находился в хорошей форме в 2К20, снизившись всего на 1,7% г/г, в 3К20 преподнес негативный сюрприз, сократившись на 0,6% г/г, и в итоге снизился на 0,7% г/г за 9М20; эта ситуация усугубиться в 4К20, учитывая сокращение мигрантов на российском рынке труда в связи со второй волной пандемии, и этот результат подтверждает, что быстрый рост цен на недвижимость отчасти вызван слабостью предложения. Но данные 3К20 говорят и о позитивных моментах. Во-первых, семь отраслей продемонстрировали рост – на их долю пришлась половина ВВП, тогда как в 2К20 рост показали только три отрасли, на долю которых пришлось всего 18% ВВП. Во-вторых, обрабатывающий сегмент восстановился до уровня прошлого года в 3К20. В-третьих, во всех отраслях, которые продемонстрировали снижение ВВП, темпы снижения оказались меньше, чем в 2К20. В целом, сильный результат за 9М20 подтверждает наше мнение о том, что снижение ВВП на 3,8-4,0% по итогам всего 2020 г. – вполне реалистичный ориентир.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

АФК “Система” планирует приобрести компании с лесными активами в Красноярском крае; НЕЙТРАЛЬНО АФК “Система” (SSA LI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) планирует приобрести компании “Сибирский лес” и “БэкХилл” у экссовладельца ИК “Регион” Сергея Короля. “Сибирский лес” – компания, которая занимается лесозаготовками, “БэкХилл”, судя по всему, также располагает лесными активами в Красноярском крае, где подконтрольная АФК “Системе” Segezha Group планирует построить целлюлозно-бумажный комбинат мощностью до 1 млн тонн и стоимостью примерно $2 млрд. Цена сделки на разглашается, однако РБК со ссылкой на неназванный источник указывает на оценку активов на уровне $40 млн. Если сделка состоится, это будет вторая крупная сделка в Красноярском крае после покупки Segezha Group 60% акций Лесосибирского ЛДК №1 в феврале 2016. По данным компании, Сибирский лес и БэкХилл находятся в непосредственной близости от ЛДК1. ФАС уже одобрила ходатайство “Системы-Инвест” о покупке двух компаний. Сделка соответствует планам АФК “Системы” по развитию лесопромышленного бизнеса накануне потенциального IPO Segezha Group, которое может состоятся в ближайшие 1-2 года. В целом,мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций АФК “Система”.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)