Наибольшие сокращения сотрудников в 2020 году прошли в автомобильной отрасли, пишет РБК . Это следует из опроса рекрутинговой компании Hays в России. Так, более чем вполовину штат сократили 20% опрошенных автомобильных компаний. Сокращения от 26 до 50% штата прошли в 17% компаний, участвующих в исследовании, и от 11 до 25% — в 21% компаний. Также значительные сокращения фиксировали компании, занимающиеся девелопментом и недвижимостью, а также организации из нефтегазовой сферы и гостинично-ресторанного бизнеса. В целом о сокращениях штата сообщили 27% участвовавших в опросе Hays компаний.

Лучше всего ситуация с трудоустройством наблюдается в фармацевтических компаниях и IТ-секторе, следует из опроса Hays. Так, 38% фармкомпаний в пандемию увеличили штат более чем на 25%, а треть IТ-компаний расширились на 11—25%.

Почти треть работников, участвовавших в опросе, (29%) считают, что главной проблемой на рынке труда был дефицит вакансий, 18% полагают, что рабочие места есть, однако оплата труда снизилась по сравнению с предыдущим годом, 15% указывают на большую конкуренцию на рынке труда. Треть компаний (30%) главной проблемой считает отсутствие квалифицированных кадров, 35% соглашается с ними, но оговаривается, что проблема характерна только для редких или новых функций. В основном квалифицированных кадров не хватает в IТ-сфере, фармацевтике и сфере промышленного оборудования. В 2020 году искали работу 56% респонтентов, большинство из них были недовольны зарплатой на предыдущем месте работы, отсутствием возможности карьерного развития и профессионального роста.

По словам директора лаборатории карьеры Алены Владимирской, есть отдельная отрасль, где произошли максимально возможные сокращения — это малый бизнес. Более 30% в Москве, Санкт-Петербурге и других миллионниках. На втором месте оказалась туристическая отрасль — сокращение на 20-25%, заявила эксперт. Затем идут энергетика, нефть и газ, но не напрямую эти отрасли, а организации, которые их обслуживают, пояснила Владимирская. По ее словам, довольно большие сокращения затронули госсектор.

По словам директора агентства «HR Аналитика» Юлии Старковой, наибольшему влиянию подверглись сферы туризма, гостеприимства и развлечений. В остальных сферах ситуация неоднозначна, но по большей части эксперты наблюдают повышение активности работодателей по сравнению с серединой года «в связи с диверсификацией бизнеса, увеличением производственных мощностей, при этом предлагаемые условия в части заработных плат сохранились на уровне начала 2020 года», добавила она.