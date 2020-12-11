Инвестбанк UBS базово оценил стоимость нефинансовых активов «Сбера» в перспективе ближайших 12 месяцев в 594 млрд рублей, при оптимистичном сценарии этот показатель может достичь 1,1 трлн рублей, пишет РБК . Это следует из аналитического отчета UBS, ранее его эксперты оценивали нефинансовые активы «Сбера» в 133 млрд рублей и не включали их стоимость в прогнозную модель при определении целевой цены акций Сбербанка.

UBS внес коррективы в модель, после того как в конце ноября СберБанк представил новую стратегию до 2023 года, согласно которой он намерен увеличить выручку от нефинансовых сервисов до 5% от общей, а к 2030-му — до 20–30%. Большинство нефинансовых сервисов, по оценке банка, через три года должны стать безубыточными. UBS прогнозирует, что нефинансовая выручка «Сбера» достигнет к 2023 году 570 млрд рублей и принесет около 130 млрд рублей валовой прибыли. По прогнозам UBS, учет нефинансовых сервисов добавляет к целевой цене акций СберБанка в перспективе года 8% в базовом сценарии — эксперты определили ее в 343 рубля за бумагу. В оптимистичном сценарии она может достичь 400 рублей. Стоимость всех активов банка в базовом сценарии превысит 7,3 трлн рублей.

Представитель СберБанка заявил, что компания внимательно следит за отчетами инвестиционных банков, которые вышли после презентации стратегии на 2021–2023 годы во время Дня инвестора, но не может их комментировать.

Старший аналитик по банковскому сектору компании «Атон» Михаил Ганелин согласился с оценкой стоимости нефинансовых активов «Сбера» от UBS, отметив, что на Дне инвестора СберБанку удалось донести смысл и суть своей стратегии, в результате чего многие пересмотрели прогнозы по стоимости акций СберБанка. На повышение оценки стоимости активов также повлияло то, что финансовые потери банков из-за последствий пандемии оказались не такими существенными, как ожидалось в самом начале распространения вируса, подчеркнул эксперт. По его словам, в случае со СберБанком прибыль упадет в пределах 10–12%. СберБанк действительно успешно инвестирует в нефинансовые активы, но от них «можно ожидать и большего», так как у банка, «по сути, неограниченный финансовый ресурс и невероятно огромная потенциальная база клиентов сервисов экосистемы», отметил управляющий партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, у многих нефинансовых сервисов экосистемы СберБанка огромный потенциал роста, но неясно, удастся ли его реализовать в ближайшее время. По оценке НКР, доля нефинансовых сервисов в совокупной выручке группы к 2023 году может достичь 8%, поскольку многие сегменты финансового рынка пока далеки от насыщения и в ближайшие годы еще продолжится активный рост доходов от них.