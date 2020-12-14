Альфа-Банк подключил сервис токенизации Visa. Он позволяет защитить данные карт Visa при их сохранении в интернет-магазинах, говорится в релизе финучреждения.

«Покупателю больше не нужно опасаться, что номер карты и ее срок действия окажутся у мошенников — эти данные не участвуют в обмене между системами. Вместо них используется цифровая копия, или токен. Если карта перевыпущена, покупателю вновь не нужно задумываться об обновлении карточных реквизитов. Сервис мгновенно «узнает» об изменении номера и срока действия карты, а клиент может просто продолжать совершать покупки», — сказано в сообщении.