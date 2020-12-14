Альфа-Банк назван лидером в двух номинациях:



· «Технологией года» стал проект распознавания клиентов по лицам в Phygital-офисах Альфа-Банка. Это совершенно новый клиентский опыт: новые офисы узнают клиента в лицо и назначают ему свободного менеджера либо ставят в электронную очередь, а менеджер сразу получает на свой ноутбук или планшет все необходимые данные о клиенте.

· «Трансформацией года» организаторы премии назвали новое мобильное приложение Альфа-Банка. Меньше чем за год разработчики полностью переделали дизайн, интерфейс, функциональность. Альфа-Банк первым включил клиентов в процесс разработки приложения: 6 тысяч клиентов обсуждали и испытывали каждый сценарий и почти каждую функцию.



«Цифровая трансформация уже давно перестала быть вопросом инвестиций, все первоочередные вещи цифровизировали. Теперь это вопрос идей — где и как новые технологии помогут добиться лидерства. В этом году мы применили совершенно новый подход к созданию мобильного приложения и радикально модернизировали клиентский опыт в отделениях. И уже сейчас видно, что другие банки начинают копировать наши идеи — а это и есть главный признак цифрового лидерства», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.



Премия Digital Leaders — развитие авторитетной премии «Время инноваций», вручается за лучшие кейсы в области цифровизации и онлайн сервисов