Дайджест российских СМИ к утру 14 декабря
📰 «Билайн» потерял третье место на телекоммуникационном рынке по числу абонентов, рассказали «Известиям» источники в отрасли. По итогам III квартала 2020 года абонентская база оператора снизилась на рекордные за последние годы 9%, следует из отчетности компании. «Билайн» недостаточно и несвоевременно инвестировал в строительство сетей, что привело к ухудшению качества услуг связи, говорят аналитики. Это обострит конкуренцию между компаниями, не исключена и возможность ценовых войн в отдельных регионах, утверждают эксперты. По их словам, если «Билайн» захочет вернуть свои рыночные позиции и возьмет курс на привлечение абонентской базы, он может снизить цены на услуги связи — это самый простой способ привлечь новых пользователей.
📰 Проект правительственной концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров (РОП) был разослан на согласование министерствам и ведомствам 11 декабря — президент Владимир Путин поручил разработать его в марте до конца 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант». В проекте улажены многие вопросы с бизнесом, которые не давали ей стать рабочей. Но и в этом его варианте остается однозначно нерешенным ключевой вопрос — возможность реализовать такую ответственность через ассоциации компаний, действующие сейчас. Хотя в правительстве издание убеждают, что такая возможность не исключается, в бизнесе документ читают иначе.
📰 Для администрирования экосбора в рамках реформы расширенной ответственности производителей штат Росприроднадзора грозит увеличиться в 21 раз, пишет РБК. Об этом предупредил премьера Михаила Мишустина глава «Деловой России» Павел Титов. В результате подсчетов он пришел к выводу, что потребуется нанять 80 971 нового сотрудника. При средней зарплате 35 тыс. рублей в месяц (с учетом налогов — 50 тыс. рублей в месяц, или 600 тыс. рублей в год) годовой фонд оплаты труда новых сотрудников составит 48 млрд рублей, замечает он. Но эти затраты учитывают только зарплату. Таким образом, расширение штата Росприроднадзора «противоречит стратегическим задачам правительства», добавил Титов.
📰 Россияне отказываются от долгосрочных поездок и приобретают авиабилеты максимум за семь дней до поездки, хотя еще год назад предпочитали покупать их за месяц, пишут «Известия». Об этом заявили в Aviasales исходя из аналитики бронирований на новогодний период. Там также отметили, что отменять брони и возвращать уже купленные билеты путешественники стали в семь раз чаще, чем год назад. В сервисе OneTwoTrip уточнили: свыше 68% билетов были приобретены максимум за неделю, заранее их покупают лишь 7% клиентов, а годом ранее таких было 18%. Игроки отрасли отмечают, что сокращение глубины бронирований заметно и в сфере делового туризма — там билеты покупают за три-четыре дня до поездки. Однако говорить о том, станет ли новое поведение россиян нормой, пока рано: все будет зависеть от того, изменят ли экономическую политику авиакомпании и отели.
📰 Международные инвесторы все активнее наращивают присутствие на российском фондовом рынке, пишет «Коммерсант». Нерезиденты на минувшей неделе вложили в российские акции рекордный за последние 11 месяцев объем средств — 260 млн долларов. За пять недель непрерывного притока на российский рынок акций поступило 900 млн долларов. Увеличение притоков в российские акции происходит на фоне снижения спроса на активы развивающихся стран. Инвесторов привлекает высокая доля индустриальных и сырьевых компаний, которые выигрышно выглядят в случае восстановления мировой экономики в будущем году.📰 Получить налоговый вычет по ипотеке в России можно будет по упрощенной процедуре, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Также Кабмин одобрил предложение Минфина по введению «упрощенки» для всех категорий налогового вычета. Однако когда заработает новый механизм, пока неясно, пишут «Известия». Об этом сообщили в ФНС. Налогоплательщики смогут ограничиться подачей заявления о налоговом вычете на сайте налоговой службы, которая должна будет рассмотреть его в течение 30 дней с момента поступления. Также в проекте закона предлагается увеличить возраст родственников налогоплательщика, за расходы на образование, лечение или приобретение недвижимости для которых можно получить налоговый вычет. Минфин предложил поднять его до 24 лет. Упрощение процедуры станет плюсом для налогоплательщиков, однако не приведет к изменению спроса на ипотечное кредитование, уверены эксперты.
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