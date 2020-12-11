Российских пенсионеров в 2021 году ожидает четыре важных нововведения. сообщили на этой неделе в Совете Федерации.

Во-первых, будет проведена индексация пенсий неработающих пенсионеров — она составит 6,3%, в среднем они будут получать 17 444 рублей. А весной россиян ждет увеличение социальных пенсий на 2,6%.

Во-вторых, в рамках пенсионной реформы будет повышен возраст выхода на пенсию. На полгода раньше нового срока могут выйти женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года.

В-третьих, российских работающих пенсионеров полностью переведут на электронные трудовые книжки.

В-четвертых, власти обещают корректировку системы накоплений. Годом ранее Минфином и Центробанком была представлена новая концепция — гарантированный пенсионный план. Он подразумевает самостоятельное откладывание из заработной платы до 6% ежемесячно.

«Первые три проекта несут технический характер, однако четвертый подразумевает более глубокие изменения», — рассказал «МК» профессор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Он объяснил, что «в результате индексации на 6,3% уровень благополучия пенсионеров повысится в реальном исчислении где-то на 2%. Это мало, но лучше, чем ничего, учитывая кризисный год, проблемы с федеральным бюджетом и Пенсионным фондом, который постоянно дотируется за счет госказны».



Руководитель аналитического департамента AMarketsАртем Деев считает, что «значимым новшеством следует также признать гарантированный пенсионный план. Россияне трудоспособного возраста получат возможность решить с работодателями вопрос о том, чтобы самостоятельно копить средства на будущую пенсию. Это не просто, поскольку от граждан требуется понимание: чем больше отложишь сейчас, тем комфортнее будешь себя чувствовать в старости. Государство тут не помощник, все зависит от человека и его воли».

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова считает, что «увеличение возраста выхода на пенсию — закономерный процесс, он долгосрочный и только запускается. Думается, таких «заходов» на повышение будет два-три. Изменение формы накоплений — очень зыбкая и сырая инициатива. Нужен высочайший уровень самоорганизации для того, чтобы ежемесячно откладывать средства в пенсионные накопления самостоятельно. Учитывая, что финансовая грамотность у россиян так себе, будем изначально считать эту идею провальной».