Совкомбанк предлагает кредиты на автомобили марки Changan Finance без первоначального взноса c процентной ставкой от 2% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По условиям программы максимальная сумма кредита составляет 2,5 млн рублей, срок выплат — до пяти лет.



«Оформить приобретение автомобиля по программе Совкомбанка можно в дилерских центрах Changan. Для оформления клиенту необходимо представить только паспорт. Банк принимает решение о возможности предоставления кредита в течение часа», — говорится в релизе.

На сегодняшний день дилерская сеть Changan насчитывает 103 автомобильных салона по всей России и СНГ.