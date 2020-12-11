Мировые цены на нефть в будущем году будут торговаться в диапазоне 40—60 долларов за баррель с возможностью повышения при высоких темпах восстановления экономики, спрогнозировал в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Год назад Saxo Bank дал «шокирующий прогноз» о том, что Россия и страны ОПЕК в будущем году объявят о новом существенном сокращении добычи, и нефть марки Brent вернется к отметке 90 долларов за баррель.

«Да, очень жаль, что мы не увидели нефть по 90 долларов за баррель! Но это же был «шокирующий прогноз», а не прогноз Saxo Bank Group… в 2021 году мы ожидаем диапазон 40-60 долларов с возможностью повышения, если прогноз роста мировой экономики превысит ожидания большинства экономистов», — прокомментировал Якобсен, который является автором прогнозов.

Он также предположил, что в долгосрочной перспективе роль ОПЕК будет снижаться. «Я думаю, они это сами понимают, но в краткосрочной перспективе она продолжит доминировать. В условиях появления вакцины и ожиданий восстановления спроса было бы глупо не договориться о новом сдерживании или потолке — именно это и произошло. В краткосрочной перспективе они показали способность быть гибкими и удерживать все страны в своем клубе», — считает он.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, затем в августе альянс перешел на ограничения в 7,7 млн до конца 2020 года. В январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет еще на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 млн. Далее решения по добыче будут приниматься ежемесячно в зависимости от условий рынка с шагом не более 500 тыс. баррелей в сутки. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 млн баррелей в сутки.