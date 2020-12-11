Пользователи официального сайта Россельхозбанка могут подать заявку на кредит или кредитную карту без подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Чтобы подать заявку, пользователю достаточно заполнить анкету и приложить сканы своих документов, которые автоматически сохранятся в информационных системах РСХБ. Посетить офис банка потребуется только для подтверждения личности и предоставления оригиналов документов при выдаче кредита», — говорится в релизе.

На сегодняшний день дистанционно подать заявку можно на потребительский кредит без обеспечения, пенсионный кредит и кредит на рефинансирование, также клиент может оформить кредитные карты — «Амурский тигр», «Своя карта» и «Путевая карта».



Максимальная сумма потребительского кредита составляет 5 млн рублей, срок — до семи лет. Ставка по кредиту — от 6,9% годовых. Если заявка одобрена, клиенту приходят СМС- и e-mail-сообщения с информацией о том, как получить продукт. Забрать деньги можно в ближайшем офисе банка.