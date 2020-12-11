Бизнес демонстрирует социальную настроенность, готов реагировать на предложения органов власти по стабилизации цен на продукты. Об этом заявил в воскресенье министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале « Россия-1 ».

«В соответствии с поручением президента и председателя правительства мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы стабилизировать цены на продукты питания. <...> Бизнес на сегодняшний день показывает свою социальную настроенность и готов реагировать на те предложения, которые мы высказываем», — сказал глава Минсельхоза.

11 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минсельхозу России, Минпромторгу России, ФАС России мониторить цены на социально значимые продукты и еженедельно докладывать о ситуации. Министерству сельского хозяйства также было поручено представить в правительство доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.

В настоящее время Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, Союз сахаропроизводителей России и Ассоциация компаний розничной торговли планируют заключить соглашение о недопущении необоснованных наценок на сахар и о его продаже по минимальной цене. Кроме того, ведомство разрабатывает дополнительные меры поддержки отрасли.