Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в размере 4,8% по итогам 2020 года, то есть целевая инфляция будет ощутимо превышена. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по экономическим вопросам.

По словам министра, основной вклад в этот показатель вносят продовольственные товары. «Мы ведем мониторинг, у нас для мониторинга подключен весь аппарат контрольно-кассовой техники. То есть мы видим прямо, где и какие цены есть, и мы этот вопрос на оперативных совещаниях в правительстве сейчас также рассматриваем», — сказал министр на совещании, которое прошло 9 декабря. Кадры с этого совещания показаны в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» .

«Смотрите, Максим Геннадьевич, вы сказали: мы ведем мониторинг. А рост цен на сахар происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим. Реально располагаемые доходы упали на 4,3%. А цены на сахар выросли на 71% с лишним», — отметил Путин. «Что вы там будете делать? Собрания проводить, да? И возлагаете надежды на антимонопольную службу», — сказал президент.

Он жестко раскритиковал главу ведомства за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.