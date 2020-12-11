Банк «Уралсиб» предлагает «Бизнес Фаст» — кредит на любые бизнес-цели под 13,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кредит предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с годовой выручкой до 800 млн рублей включительно. Место ведения бизнеса — в регионах присутствия банка. Срок фактического существования бизнеса — не менее 12 месяцев.

Сумма кредита — от 300 тыс. до 1,5 млн рублей. Срок кредитования — от шести до 60 месяцев. Процентная ставка — 13,5% годовых. Проведение оборотов по расчетному счету заемщика в банке — ежеквартально не менее 35% от суммы кредита. Залог не требуется.

Комиссия за выдачу кредита — 1% от его суммы, но не менее 10 тыс. российских рублей.





