В « СберБанке Онлайн» появился конструктор страхования недвижимости для премиальных клиентов, говорится в релизе «Сбера».

«СК «Сбербанк страхование» модифицировала продукт «Защита дома» для клиентов сегментов «СберПервый» и Sber Private Banking. Теперь в «СберБанке Онлайн» можно застраховать квартиру, апартаменты или дом стоимостью до 50 млн рублей, собрав оптимальный полис из необходимых опций», — отмечается в сообщении.

Обновленный продукт «Защита дома» позволяет премиальным клиентам самостоятельно сформировать страховой полис исходя из своих индивидуальных потребностей.

Клиент самостоятельно распределяет выбранную сумму по объектам и направлениям страхования (конструктивные элементы, внутренняя и внешняя отделка, движимое имущество, гражданская ответственность) и выбирает дату начала действия полиса.