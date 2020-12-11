Рекордный объем досрочно погашенных россиянами в 2020 году ипотечных кредитов, на 82% превышающий аналогичный показатель на сентябрь прошлого года, является следствием повышения финансовой грамотности населения страны. Такое мнение ТАСС в субботу высказал доцент кафедры экономики и финансов Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат экономических наук Александр Горшков.

С июля по сентябрь 2020 года россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов на сумму 524,8 млрд рублей. Это на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению эксперта, такое решение является нетипичным для россиян и говорит о повышении финансовой грамотности в условиях пандемии.

«У народов, которые проживают в различных экономических условиях, складываются разные модели потребительского поведения. В России население не имеет опыта продолжительной, несколько поколений, жизни в рыночных условиях, поэтому они склонны принимать решения о расходовании средств под действием эмоций и внешних факторов. В 2020 году, в непростой экономической ситуации, граждане могли потратить деньги на удовлетворение текущих потребностей. Однако большинство из них продемонстрировало грамотное экономическое поведение и вложило средства в основу своего будущего, что говорит о растущем уровне финансовой грамотности, на который, конечно, влияют непростые условия распространения коронавирусной инфекции», — сказал ТАСС ученый.

По мнению экономиста, росту объема погашенных ипотечных кредитов способствовали несколько факторов. В первую очередь, льготная ипотека: в летние месяцы ее получили около 400 тыс. человек, а за весь год, по прогнозам «ДОМ.РФ», россияне могут получить более 1,5 млн кредитов на сумму около 3,7 трлн рублей. Еще одной причиной выступило снижение ключевой ставки Центробанка, что привело к падению ставок по вкладам.

«Рынки ценных бумаг, металлов и валютный рынок оказались неперспективными для вкладов, в этой ситуации экономически грамотные люди склонны выбирать не слишком рискованные инструменты, например, ипотеку», — пояснил Горшков.

Большинство ипотечных заемщиков погасили кредиты при помощи собственных сбережений. Для досрочной выплаты кредитов россияне использовали накопления, появившиеся за счет сокращения потребительских расходов, неиспользованные отпускные и субсидии государства (семьи с детьми). Еще одним способом выплатить ипотеку стали льготные кредиты, также сказал ученый.