Эксперты интернет-портала по поиску работы HeadНunter составили список наиболее высокооплачиваемых вакансий в преддверии Нового года, пишет «Российская газета».

Ожидаемо самые высокие зарплаты на российском рынке труда — в Москве. Например, генеральный директор проектного института может рассчитывать на месячный доход в размере 1 млн рублей. Главный архитектор направления технологий обработки платежей — до 900 тыс. рублей.

На зарплату в 500 тыс. рублей в месяц может претендовать соискатель на вакансию финансового директора по международным сделкам. Архитектор решений будет получать зарплату в 400 тыс. рублей.

Что касается медицины, то минимальная зарплата стоматолога-терапевта составляет 300 тыс. рублей в месяц. Врач функциональной диагностики может рассчитывать на месячный доход в 280 тыс. рублей.

Налоговый администратор может претендовать на 250 тыс. рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге зарплаты в целом ниже московских, и востребованы другие направления. В частности, командиру воздушного судна готовы платить 400 тыс. рублей в месяц, директору по развитию ассортимента — 300 тыс. рублей.

Заместителю директора по функции заказчика в городе Мирный (Якутия) готовы предложить 250 тыс. рублей в месяц.

Заместителю главного геолога в Новосибирске — столько же — 250 тыс. рублей.

Если говорить о популярном в период пандемии направлении — удаленной работе — то и здесь соискатели могут претендовать на высокий доход. В частности, руководитель IT-проектов может получать от 300 тыс. рублей в месяц, разработчик клиентских веб-приложений — от 250 тыс. рублей, технический директор — от 230 тыс. рублей.