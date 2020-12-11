Росбанк запустил новый продукт: экспресс-гарантии для участия корпоративного бизнеса и предпринимателей в сделках, подпадающих под действие федеральных законов 44 ФЗ1, 185 ФЗ2 и 223 ФЗ3, говорится в релизе финучреждения.



«Экспресс-гарантии банка доступны всем участникам рынка государственных закупок в России, в том числе пользователям онлайн-сервиса финансовых продуктов Всероссийского бизнес-центра. Продукт ориентирован как на новых, так и на действующих клиентов Росбанка, лицензии и рейтинги которого, в свою очередь, приемлемы для любого типа компаний с государственным участием, выступающих в качестве заказчиков», — сказано в сообщении.

Росбанк предоставляет сервис без залога и поручителей, без необходимости открытия расчетного счета. На первом этапе реализации проекта максимальная сумма гарантии составляет 50 млн рублей, срок действия — до 38 месяцев.