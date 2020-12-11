На основном экране появились прогресс-бары, показывающие, сколько взносов предприниматель оплатил в течение года в каждый из фондов — Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.
Клиентам онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка теперь доступен обновленный раздел для оплаты страховых взносов, говорится в релизе финучреждения.
«В нем собрана вся необходимая информация об истории платежей, а также появилась возможность вручную добавить суммы взносов, уплаченных через другие банки. Теперь рассчитать сумму страховых взносов можно автоматически, а уплатить их в один клик», — отмечается в сообщении.
На основном экране появились прогресс-бары, показывающие, сколько взносов предприниматель оплатил в течение года в каждый из фондов — Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.
Раздел доступен в интернет-банке и в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн».
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